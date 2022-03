Endlich kann sie ihr Glück mit der ganzen Welt teilen – und Fans, Familie und Freunde freuen sich mit ihr! Erst vor wenigen Stunden überraschte Influencerin Farina Yari, besser bekannt als Novalanalove (30), ihre Community mit einer Wahnsinnsnachricht: Sie und ihr Ehemann Pouya Yari werden zum ersten Mal Eltern. Im Netz überschlagen sich derweil die Glückwünsche – Kollegen und Freunde wie Mandy Bork, Anna Wilken (25) und Co. gratulieren Farina zu ihrem Glück!

Innerhalb weniger Minuten sammelte die Schwangerschaftsverkündung der 30-Jährigen auf Instagram über 50.000 Likes und etliche Kommentare. So schreiben Mandy und Anna: "Ich freue mich so sehr für euch! Von Herzen alles Liebe!" und "Oh meine Güte, Glückwunsch!" Carmen Kroll, besser bekannt als Influencerin Carmushka, freut sich genauso tierisch für Farina und Pouya. "Glückwunsch Herzi!! Ich freue mich so, so sehr für euch", kommentiert sie mit einem Herz-Emoji.

Aber auch Stars wie Jana Ina Zarrella (45), Anna Schürrle (34), Laura Maria Rypa (26) und Sophia Thiel (27) drücken ihre Glückwünsche in Form von lieben Kommentaren oder einer Herzchen-Emoji-Flut aus. Der werdende Papa ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, seine Freude auszudrücken. "Mama- und Papa-Liebe", hinterlässt der DJ glücklich.

Instagram / mandybork Mandy Bork, Model

Instagram / novalanalove Farina Opoku, Influencerin

Instagram / jeezygram Pouya Yari und Farina Opoku

