Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31) gönnen sich eine kleine Auszeit! Anfang Januar überraschten die Schauspielerin und der Sänger ihre Fans mit Wahnsinnsneuigkeiten: Nach rund anderthalb Jahren Beziehung haben sich die zwei Turteltauben verlobt! Wie glücklich die beiden miteinander sind, beweisen sie seitdem regelmäßig im Netz. Doch auch mit den Kids der Transformers-Beauty scheint sich der gebürtige US-Amerikaner prächtig zu verstehen. Gemeinsam mit ihrem Nachwuchs machten Megan und MGK nun einen Ausflug in den Freizeitpark!

Paparazzi lichteten die zukünftigen Eheleute vor wenigen Tagen in den Universal Studios in Kalifornien ab. Gemeinsam mit Megans Kids schienen sie den Tag sichtlich zu genießen. Auf den Bildern schlendern die fünf durch den Park – und unterhalten sich dabei angeregt. Dabei setzten MGK und seine Liebste auf entspannte Looks: Die beiden waren ganz in Schwarz gekleidet – und die 35-Jährige rundete ihr Outfit zusätzlich mit einer pastellblauen Baseball-Cap ab.

Megan scheint ebenfalls ein gutes Verhältnis zu MGKs Tochter Casie Colson Baker (12) zu haben. Mitte Februar postete die "Jennifer's Body"-Darstellerin nämlich einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Partner und dessen Nachwuchs zu sehen ist. Auf dem Bild strahlten die drei regelrecht in die Kamera – und wirkten total vertraut.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im Februar 2022 in Las Vegas

MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly im März 2022 in Kalifornien

Instagram / meganfox Megan Fox mit Machine Gun Kelly und seiner Tochter, Februar 2022

