Barbara Radtke musste die Germany's next Topmodel-Villa in Los Angeles schon wieder verlassen! Die gebürtige Flensburgerin konnte die Chefjurorin Heidi Klum (48) nämlich nicht mehr mit ihrer Leistung überzeugen: Die Modelmama kritisierte den Walk und die Posen der 68-Jährigen – und hatte deshalb kein Foto mehr für sie. Natürlich steht die Familie der bis dato ältesten GNTM-Kandidatin trotz des Rauswurfs hinter ihr: Allen voran wird Barbara total liebevoll von ihrem Enkel Julien unterstützt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Barbara jetzt ein Video, in dem ihr Enkelsohn nach dem Rauswurf eine niedliche Botschaft an sie richtet. "Oma, ich fand deinen Auftritt nach wie vor bombenstark. Du bist der absolute Wahnsinn, du bist oberklasse", schwärmte Julien und betonte zudem: "Ich habe dich lieb bis unter die Schulter, aber so was von doll." Zudem hat er wohl in einem Lokal per Zufall auch einige Barbara-Fans gefunden, die dem Model in dem Video ebenfalls zujubeln.

Die Videobotschaft von ihrem Enkel rührte Barbara nicht nur – der Clip mit den Fans brachte sie wohl auch zum Schmunzeln. "Vielen lieben Dank, mein lieber Enkel Julien und Fan-Team", betonte die Kosmetikerin und freute sich: "Ihr seid spitze und ein tolles Team. Ich habe mich so gefreut und lange schon nicht mehr so gelacht."

Barbara, GNTM-Kandidatin

Barbara Radtke, GNTM-Kandidatin 2022

Barbara Radtke, GNTM-Kandidatin 2022

