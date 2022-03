In der letzten Folge von Germany's next Topmodel stand das große Umstyling an! Acht der verbliebenen Models bekamen radikale Look-Veränderungen und mussten sich später noch mit den restlichen Kandidatinnen auf dem Laufsteg beweisen. Eine konnte dabei offenbar nicht überzeugen: Heidi Klum (48) warf Best-Ager-Model Barbara Radtke aus der Show, obwohl diese bei vielen Fans schon als Favoritin geholten hatte. Und auch die Promiflash-Leser sind traurig über Barbaras Show-Aus!

In einer Umfrage von Promiflash stimmten die Zuschauer darüber ab, ob sie den Rauswurf von Barbara nachvollziehen können – 2.247 von 3.294 Usern (68,2 Prozent, Stand: 11.3.2022, 8:40 Uhr) sind der Meinung, dass die Flensburgerin sehr viel Potenzial habe und finden ihren Exit offenbar ungerechtfertigt. Die Minderheit mit 1.047 Stimmen (31,8 Prozent) denkt hingegen, dass die Leistung der 68-Jährigen nicht gerade gut war. Sie können Heidis Entscheidung allem Anschein nach verstehen.

Auch auf Twitter meldeten sich Fans der Friseurin zu Wort und scheinen die Kandidatin schon jetzt zu vermissen. "Was? Bitte nicht Barbara!", "Ich bin so sauer, das ist so unfair" und "Die kann doch jetzt nicht Barbara rausschmeißen?", schrieben beispielsweise drei entsetzte User auf der Social-Media-Plattform und verleihen ihrer Wut damit Ausdruck.

Anzeige

MEGA Heidi Klum am Set der neuen "Germany's next Topmodel"-Staffel 2022

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Martina, Lieselotte und Barbara, GNTM-Kandidatinnen 2022

Anzeige

Barbara Radtke Barbara Radtke, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de