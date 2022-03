Yvonne Catterfeld (42) ist aus dem deutschen Showbusiness nicht mehr wegzudenken. Ob bei ihren eigenen Konzerten, als Coach bei The Voice of Germany oder im Rateteam bei The Masked Dancer – die Sängerin ist auf der Bühne zu Hause und begeistert immer wieder durch ihre offene und lustige Art. Umso überraschender kommt jetzt der Blick in ihr Seelenleben: Yvonne leidet immer noch unter starkem Lampenfieber!

In der ARD-Show "Playlist of my Life" sprach die Sängerin jetzt offen über ihre Bühnenangst, die sie als "großen Kampf" bezeichnete. Obwohl das Lampenfieber früher schlimmer gewesen sei, hole es sie noch heute ein: "Es war schon so, dass ich gedacht habe, ich muss aufhören. Es hat mich so gequält. Ich dachte: 'Das macht mich fertig!'" Die Nervosität überkomme sie immer sehr plötzlich, denn während Yvonne im ersten Moment noch ganz entspannt sei, könne schon im nächsten Moment alles anders sein. "Ich zittere von unten nach oben", beschrieb die Musikerin ihre Angst.

Auch von ihrem steinigen Weg zu mehr Selbstvertrauen erzählte Yvonne. "Ich hätte nie vor jemandem gesungen", berichtete sie von ihrer früheren Schüchternheit. Um zu wachsen habe sich die Künstlerin selbst herausfordern müssen: "Ich habe mich immer wieder überwunden, bin immer wieder ins kalte Wasser gesprungen und habe Dinge gemacht, die ich mir eigentlich nicht zugetraut habe."

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

Getty Images Yvonne Catterfeld, Musikerin

HERRMANN, HENRY H. Yvonne Catterfeld 2001

