Novalanalove (30) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, gab erst gestern bekannt, dass für sie ein Traum wahr geworden ist: Gemeinsam mit ihrem Mann Pouya, besser bekannt als DJ Jeezy erwartet sie ihr erstes Kind! Das hielt die Beauty erst einige Zeit geheim, doch jetzt kann sie offen darüber reden: Nun verriet die 30-Jährige, wie die Schwangerschaft bislang ablief!

Seit Dezember weiß das Paar nun schon, dass die Unternehmerin schwanger ist. In ihrer Instagram-Story betonte Farina zudem: "Natürlich ist dieses Kind ein absolutes Wunschkind und es ging auch tatsächlich viel schneller als gedacht!" Dass dieser Wunsch nun so schnell in Erfüllung ging, macht werdende Mutter ziemlich glücklich. "Dafür sind wir natürlich unendlich dankbar, denn das ist nicht selbstverständlich", gab sie zu.

Bislang laufe auch alles sehr unkompliziert und die Influencerin habe keine großen Beschwerden. Darüber sei sie sehr froh. Nur am Anfang hätten sich die anderen Umstände schon ein bisschen bemerkbar gemacht: "Wie ihr wisst, war ich unendlich müde im Dezember, da wusste ich selber noch nicht, dass ich schwanger bin", erklärte sie in ihrer Story.

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Jeezy und Novalanalove

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im März 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Yeezy und Novalanalove, August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de