Bei Billie Lourd (29) läuteten die Hochzeitsglocken! Im September 2020 wurde die Tochter von Star Wars-Ikone Carrie Fisher (✝60) zum ersten Mal Mutter eines Sohnes mit dem Namen Kingston Fisher Lourd Rydell. In diesem Zeitraum verlobte sich die Schauspielerin mit ihrem Partner Austen Rydell – doch den großen Schritt haben sie bisher nicht gewagt. Jetzt ist das Paar endlich vor den Traualtar geschritten: Billie und Austen haben geheiratet!

Das teilte das Paar jedoch nicht selbst mit. Schauspielerin Leslie Grossman (50), die als Gast auf der Hochzeit war, gab auf Instagram preis, dass Billie und Austen am vergangenen Sonntag geheiratet haben. "Billie und Austens Hochzeitswochenende ist vorbei, was so traurig ist, weil es so viel Spaß gemacht hat", berichtete die "Hallo Holly"-Darstellerin. Außerdem habe sie eine Trophäe für "Bestes Kleid des Abends" bekommen. "Ich mag die Jury bestochen haben...", witzelte die 50-Jährige zu dem Beitrag.

Außerdem teilte Leslie ein Foto der Frischvermählten, das sie inzwischen jedoch wieder löschte. Ob Billie und Austen ihre Eheschließung doch lieber unter Verschluss halten wollen? Immerhin äußerten sich die beiden auf ihren Instagram-Kanälen noch gar nicht zu ihrer Hochzeit.

Instagram / praisethelourd Billie Lourd und ihr Partner Austen Rydell

Instagram / praisethelourd Billie Lourd mit ihrem Verlobten Austen Rydell und dem gemeinsamen Sohn Kingston

Getty Images Schauspielerin Billie Lourd

