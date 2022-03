Georgina Fleur (31) möchte Kubilay seine Tochter nicht vorenthalten. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde das Reality-TV-Sternchen zum ersten Mal Mutter. Doch mit dem Vater ihrer kleinen Tochter hatte die Rothaarige schon vor der Geburt immer wieder heftige Auseinandersetzungen. Derzeit ist das On-off-Paar mal wieder getrennt. Im Promiflash-Interview plauderte Georgina nun aus, ob Kubi dennoch Kontakt zu ihrem gemeinsamen Kind hat.

"Er hat das absolute Recht, unsere gemeinsame Tochter jederzeit zu sehen!", teilte die 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash mit. Zudem verriet die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin, dass der Unternehmer seine Tochter über alles liebe. "Hin und wieder unternehmen wir auch etwas gemeinsam mit der Kleinen", offenbarte sie zudem.

Im Netz möchte Georgina ihren Spross bisher jedoch nicht zeigen. Auch den Namen ihrer Tochter hält sie geheim. Könnte sich das in Zukunft ändern? "Am liebsten würde ich den Namen rausschreien und weil sie so süß und so hübsch ist, mit jedem teilen, aber es ist zu ihrem Besten und vor allem zu ihrem Schutz", stellte die einstige Sommerhaus der Stars-Kandidatin klar.

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir mit seiner Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

