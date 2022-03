Vanessa Kunz ist erleichtert! Die Baden-Württembergerin bekam bei Germany's next Topmodel dass krasseste Umstyling verpasst: Statt ihrer langen braunen Haare trägt sie jetzt einen türkisfarbenen Bob. Sie selbst fand anfangs überhaupt keinen Gefallen an dem Look – im Gegensatz zu ihrem Freund Plarent. Denn dieser reagierte darauf ziemlich positiv und fand aufbauende Worte für sie. Im Nachhinein ist Vanessa sehr dankbar dafür.

Im Interview mit Promiflash verriet die 20-Jährige: "Tatsächlich war die Reaktion von meinem Freund in dem Moment genau das, was ich gebraucht habe." Sie hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihm der Look gefalle. "Dadurch war der Moment noch viel schöner. Mein Freund und ich sind einfach das tollste Team und machen aus allem das Beste!", schwärmte sie weiter.

Zuvor hatte es auch von den Fans großes Lob für Vanessas Partner gegeben. "Ich finde, der Schnitt steht dir super! Dein Freund hat auch ganz toll reagiert", kommentierte einer von ihnen einen Instagram-Beitrag, in dem Vanessa erklärte, dass sie sich mit ihrem Haarstyle inzwischen etwas mehr angefreundet habe. "Immerhin hatte ich das krasseste Umstyling!", resümierte die Auszubildende zur Industriekauffrau darin.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm2022.official Vanessa, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram/ vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de