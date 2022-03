Wie kommt sie mit der Veränderung zurecht? Für Vanessa war die Typveränderung in der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel besonders einschneidend: Denn ihre langen Haare wurden nicht nur bis ans Kinn gekürzt, sondern auch türkis gefärbt. Zunächst reagierte die Castingshow-Kandidatin mit Entsetzen und Wut – doch wie sieht sie das Umstyling heute? Jetzt äußerte sich Vanessa zu ihrem neuen Look!

"Ich hab grüne Haare? Oder blau? Ich kann es gar nicht definieren!", bestaunte Vanessa jetzt auf Instagram ihre neue Frisur. Es habe ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen: "Es ist natürlich gewöhnungsbedürftig... Aber hallo: Immerhin hatte ich das krasseste Umstyling!" Sie sei sehr dankbar dafür, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen, betonte die 20-Jährige.

Vanessas Fans freuten sich überschwänglich über ihren Post – und den neuen Look! "Ich finde, der Schnitt steht dir super! Dein Freund hat auch ganz toll reagiert", schrieb eine begeisterte Userin unter den Beitrag. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen Herz-Emojis.

Instagram / vanessa.gntm2022.official Vanessa, GNTM-Kandidatin 2022

ProSieben / Richard Hübner Noëlla, Vanessa, Vivien, Luca und Sophie bei "Germany's next Topmodel" 2022

ProSieben / Richard Hübner Vanessa Kunz, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

