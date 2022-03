Ivana Santacruz genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Gemeinsam mit ihrem Partner Abbas Mourad (28) bekommt die Tänzerin ihr erstes Kind – es wird ein Junge! Tatsächlich dauert es auch gar nicht mehr allzu lange, bis ihr Sohn das Licht der Welt erblickt: Die Influencerin befindet sich bereits im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft. Inzwischen kann Ivana sich auch über einen kugelrunden Babybauch freuen, den sie jetzt supersexy in Szene gesetzt hat!

Auf Instagram teilte die Beauty nun Eindrücke von ihrem Fotoshooting am Wochenende: Ivana hat sich professionell schminken und stylen und dann in einer coolen Lagerhalle ablichten lassen. Die werdende Mama hat ihre Babykugel in verschiedenen hautengen Leder-Outfits präsentiert. Dabei legte sie laszive Blicke auf und zeigte ihre verführerischsten Moves. Die Bilder sind megaheiß geworden und können sich wirklich sehen lassen!

Auch ihre Fans sind hin und weg. Unter dem Posting mit den fertigen Fotos schwärmte ein Follower: "Es ist so schön zu sehen, wie wohl und sexy du dich als Schwangere fühlst! Zu Recht!" Ein anderer schrieb: "Heiße Mama, wow!" Auch ein paar Stars wie Fitness-Influencerin Sophia Thiel (27) ließen Ivana Komplimente für die Pics zukommen. Wie gefallen euch die Schwangerschafts-Outfits? Stimmt ab!

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Tänzerin

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Tänzerin

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz im sechsten Schwangerschaftsmonat

