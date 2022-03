Muss sich Heidi Klum (48) vor ihrer Tochter Leni (17) in Acht nehmen? Vor eineinhalb Jahren bekam das Nachwuchsmodel seinen ersten Job: Gemeinsam mit seiner Mutter feierte es mit einem Vogue-Cover sein Debüt. Seither klettert die gebürtige New Yorkerin in Windeseile die Karriereleiter hinauf. Die 17-Jährige bekommt einen Job nach dem anderen. Neben der Ernennung zur Markenbotschafterin für die Kosmetiklinie von Dior durfte die Beauty vergangenes Jahr auch eine eigene Mode-Kollektion entwerfen. Erst vor wenigen Tagen landete sie jetzt den nächsten Coup: Leni ist auf dem Cover der deutschen Harper's Bazaar.

