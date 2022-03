Bill Kaulitz (32) blickt auf seine Teenie-Jahre zurück. Während der Tokio Hotel-Sänger früher ein großes Geheimnis aus seinem Privatleben gemacht hat, gibt er aktuell ziemlich viel von sich preis – auch von seinem Liebesleben erzählt er immer häufiger. Aktuell scheint der Musiker zwar nicht in festen Händen zu sein – in der Vergangenheit war er aber schon ziemlich verliebt. Bill plauderte jetzt aus: In jungen Jahren hatte er sogar eine Affäre mit seinem besten Freund.

In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erinnerte er sich mit seinem Bruder Tom Kaulitz (32) an die Jugend zurück – insbesondere eine Zugfahrt sei ihm in Erinnerung geblieben. Dabei sei er seinem damals vergebenen besten Freund besonders nahegekommen. "Damals hatte ich eine heimliche Liebschaft mit meinem besten Kumpel. Das durfte keiner wissen", schilderte der 32-Jährige. Sein Kumpel sei mit einer anderen guten Freundin von Bill zusammen gewesen, mit der Bill konkurrieren musste. "In dem Zug haben wir heimlich rumgemacht. Dann sind wir heimlich aufs Klo oder haben uns hinter den Sitzen versteckt und haben uns kurz geküsst", erinnerte er sich.

Mit der Geschichte über die verbotene Liebe will der gebürtige Leipziger auch darauf aufmerksam machen, wie schwer es früher für ihn war, zu seiner Sexualität zu stehen. Denn sein bester Freund habe damals angeblich nur eine Alibi-Beziehung zu dem Mädchen geführt. "Inoffiziell bist du meine große Liebe", habe er Bill immer wieder versichert. Als das Duo einmal in einer eindeutigen Situation erwischt worden war, habe es einen Spaß vorgetäuscht.

Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz beim Young ICONs Award in Berlin

Anzeige

Press Factory Bill Kaulitz beim OUMPH! Pop-Up Späti Launch-Event

Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz bei den About You Awards 2021 in Leipzig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de