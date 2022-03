Janina Uhse (32) ist ganz schön schwanger! Vor wenigen Tagen gab die ehemalige GZSZ-Darstellerin mit einem Bild ihres Babybauchs bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Zuvor hatte sie ihre beachtliche Babykugel immer unter weiter Kleidung versteckt oder gleich nur Porträts von sich im Netz geteilt. Auch nach der Verkündung hielt sie sich mit weiteren Details und Fotos zur Schwangerschaft zurück – bis jetzt! Janina teilte nun kugelrunde Bauchbilder.

Auf Instagram postete die Schauspielerin gleich drei Spiegel-Selfies. Darauf lächelt sie in einem luftigen rosa Trägerkleidchen mit roten Herzen in die Kamera. Dabei stützt sie ihren Babybauch lässig mit einer Hand und wirkt sehr glücklich. "Herzchenkleid für eine Hochzeit. Ein bisschen Platz ist noch… ", witzelte Janina darunter über ihre Körperfülle, die das weite Kleidungsstück wieder gut kaschiert.

Die Fans, aber auch Janinas Kollegen zeigten sich begeistert von den Schnappschüssen. "Ach Mausi! So viel Liebe für euch", kommentierte beispielsweise Laura Wontorra (33) als nur eine von zahlreichen Promis unter die Fotos. Victoria Lauterbach nutze die Gelegenheit, um noch mal zur Schwangerschaft zu gratulieren: "Ich freue mich so für dich!" Dieser Aussage schlossen sich zahlreiche Follower an und überfluteten die Kommentarspalte mit Glückwünschen und begeisterten Emojis.

Anzeige

Instagram / janinauhse Janina Uhse während ihrer Schwangerschaft, 2022

Anzeige

Instagram / janinauhse Janina Uhse im März 2022

Anzeige

Instagram / janinauhse Janina Uhse im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de