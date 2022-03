Janina Uhse (32) ist überglücklich! Die Schauspielerin macht um ihr Privatleben in der Regel ein großes Geheimnis: Immerhin verriet die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihren Fans im Oktober 2019 aber, dass sie ihren Partner geheiratet hat. Seitdem wird die hübsche Brünette aber ständig mit Fragen nach dem ersten Nachwuchs bombardiert. Bisher konnte Janina bezüglich der Familienplanung aber nie eine konkrete Antwort geben. Jetzt machte sie allerdings bekannt: Sie ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind.

Auf Instagram postete die 32-Jährige ein Bild, das die News schon ohne ein gesprochenes Wort offiziell macht. Unter der geöffneten Fleecejacke spitzelt nämlich ein ziemlich runder Babybauch hervor. Janina lächelt auf der Aufnahme glücklich in die Kamera und präsentiert die Rundung an ihrer Körpermitte ziemlich stolz. Über eine mögliche Schwangerschaft habe sich die Mama in spe zuvor aber jede Menge Gedanken gemacht, wie sie in dem Post enthüllt. Trotz aktueller Krisen in Europa und der ganzen Welt möchte sie aber für neues Leben sorgen. "In einer Zeit, in der es scheinbar mehr Dunkelheit als Licht gibt, braucht es Hoffnung – auch die kleine, persönliche", betonte sie. Weiter Infos rund um die Babynews gab sie aber noch nicht.

Für die TV-Bekanntheit steht fest: Sie möchte ihrem Kind in der Zukunft ganz besondere Werte vermitteln. "Wenn man ein Lächeln verschluckt, ein Musikstück nicht spielt, ein Lied nicht pfeift, einen Kuss nicht gibt und das eigene kleine Glück nicht mehr genießen kann, hat sich die Dunkelheit wieder ein Stück Licht geholt", führte Janina in ihrem Beitrag aus und betonte: "Das dürfen wir nicht zulassen." Auch ihr Nachwuchs soll unter diesem Motto aufwachsen.

Instagram / janinauhse Janina Uhse im August 2021

Instagram / janinauhse Janina Uhse im August 2021

Getty Images Janina Uhse bei der Filmpremiere von "Der Vorname", Oktober 2018

