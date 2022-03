Janina Uhse (32) hat sich nichts anmerken lassen. Als die Schauspielerin am Samstagabend auf Social Media ihre Schwangerschaft verkündete, waren ihre Fans ziemlich überrascht: Die frühere GZSZ-Darstellerin hatte zuvor keine Andeutungen gemacht – und auch von einem Babybäuchlein fehlte jede Spur. Ein aktuelles Foto zeigt allerdings, dass Janina nicht mehr am Anfang der Schwangerschaft ist, sie trägt bereits eine beachtliche Kugel mit sich. Aber wie hat die Mama in spe ihren Babybauch auf ihren vorherigen Posts versteckt?

Noch im Februar hatte die 32-Jährige jede Menge Aufnahmen von sich geteilt, auf denen die Babynews kaum zu erahnen waren. Im Nachhinein betrachtet fällt auf, wie das funktioniert hat: Janina ist bei ihren Instagram-Beiträgen ziemlich kreativ geworden. Mal hat sie ihren Bauch unter dem weiten Blazer eines Hosenanzugs versteckt, ab und zu einfach nur Porträts geteilt, auf denen nur ihr Gesicht zu sehen war – und andere Male hat sie ihre Körpermitte gekonnt hinter Gegenständen verborgen. So posierte die TV-Bekanntheit beispielsweise hinter einem gedeckten Frühstückstisch und gab somit keinen Blick auf ihren Bauch frei.

Wie lange die Brünette schon geschickt ihr Bäuchlein tarnt, ist derzeit aber nicht bekannt. Janina hat noch nicht verraten, in welchem Stadium ihrer Schwangerschaft sie ist. Sie schrieb zu dem Schwangerschaftsfoto lediglich, wie glücklich sie die anstehende Geburt ihres Babys stimmt: "In einer Zeit, in der es scheinbar mehr Dunkelheit als Licht gibt, braucht es Hoffnung – auch die kleine, persönliche."

Anzeige

Instagram / janinauhse Janina Uhse, Seriendarstellerin

Anzeige

Instagram / janinauhse Schauspielerin Janina Uhse

Anzeige

Instagram / janinauhse Janina Uhse während ihrer Schwangerschaft, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de