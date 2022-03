Diese beiden wirken nach wie vor schwer verliebt! Anfang des vergangenen Jahres machten Keeping up with the Kardashians-Sternchen Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) ihre Liebe offiziell. Seitdem können die zwei kaum ihre Hände voneinander lassen. Erst kürzlich zeigten Bilder das Pärchen am Strand bei einer leidenschaftlichen Knutsch-Session, in der Kourtney rittlings auf ihrem Partner sitzt. Jetzt machte der Blink 182-Drummer seiner Verlobten erneut eine öffentliche Liebeserklärung.

Der 46-Jährige postete auf Instagram einen Schnappschuss, auf dem die beiden sich liebevoll küssen. Im Hintergrund sieht man das Meer zu einem strahlend blauen Himmel. Liebevoll betitelte der Musiker das Bild mit "Laguna mit dir für immer". Kourtney erwiderte die Liebesbekundung mit "Für immer und ewig". Die Beziehung mit dem Drummer scheint den Realitystar offensichtlich vollkommen mit Glück zu erfüllen.

Die Fans der beiden sehen das offenbar ähnlich. Unter dem Bild finden sich zahlreiche Kommentare mit Glückwünschen zur Partnerschaft des Pärchens. "Es ist erfrischend, eine echte und funktionierende Beziehung voller Liebe und Engagement zu sehen. Ich wünsche euch nur das Beste", schrieb beispielsweise eine Followerin. "Ich liebe die Zuneigung, die die beiden sich gegenseitig zeigen", kommentierte eine andere Userin.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Instagram 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, Instagram 2021

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

