Natascha Ochsenknecht (57) hat eine klare Vorstellung von ihrem nächsten Mann! Das einstige Model war jahrelang mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht (66) verheiratet. Die beiden bekamen auch drei gemeinsame Kinder. Doch 2012 trennten sie sich und die heute 57-Jährige kam mit dem Fußballer Umut Kekilli (37) zusammen – doch auch diese Liebe sollte nicht halten. Seitdem hatte die TV-Bekanntheit keine lange Beziehung mehr: Doch wie müsste Nataschas Traummann denn eigentlich sein?

Das verriet die TV-Bekanntheit, die bereits seit drei Jahren Single ist, in der Familiendoku Diese Ochsenknechts auf Sky. "Was schon gut wäre, wenn er Humor hat. Er sollte größer sein als ich, er sollte damit klarkommen, dass ich mir nicht ganz so schnell die Butter vom Brot nehmen lasse", erzählte Natascha offen. Zudem brauche sie einen Mann, der ruhig sei, aber auch reiselustig, kinder- und tierfreundlich und natürlich spontan. "Er sollte vielleicht auch ganz gut aussehen", ergänzte die Beauty grinsend.

Doch bisher sei Natascha noch niemand über den Weg gelaufen, der sie wirklich umgehauen hat. Dabei habe sie einiges zu bieten: "Ich war schon immer eine Granate im Bett und das wird auch immer so bleiben", lachte sie frech. Die dreifache Mutter meldete sich daher kurzerhand auf einer Dating-Plattform an – doch wie findet das eigentlich ihre Tochter Cheyenne? "Sie soll ihren Spaß haben, wenn es kappt, dann klappt es. Aber ich glaube, es wird nicht auf Tinder klappen, sondern eher im Supermarkt", betonte sie gegenüber Promiflash.

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Natascha Ochsenknecht, Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Natascha Ochsenknechts Tinder-Profil

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Cheyenne und Natascha Ochsenknecht, Szene aus "Diese Ochsenknechts"

