Halsey (27) ist jetzt ein richtiger Lockenkopf! Im Juli letzten Jahres bekam die Sängerin gemeinsam mit ihrem Partner Alev Aydin ihr erstes Kind. Seitdem hat sich der Fokus der Musikerin etwas verändert: Auf ihren Social-Media-Profilen dürfen ihre Follower neben musikalischen Beiträgen auch einen Blick auf ihren Sohn Ender werfen. Doch bei ihrem neuen Post geht es einzig und allein um Halsey, denn: Die "You Should Be Sad"-Interpretin zeigte jetzt ihre brandneue Frisur!

Ob Halseys Community sie auf den ersten Blick wiedererkannt hat? Die US-Amerikanerin trägt nämlich neuerdings jede Menge Korkenzieherlocken auf dem Kopf, wie sie auf mehreren Instagram-Fotos präsentierte. Doch die "Without Me"-Hitmacherin beweist: Sie ist ein richtiges Style-Chamäleon, was ihre Frisur betrifft. Erst vor einigen Wochen präsentierte sie ihre langen glatten Haare im Netz. Bei der Geburt ihres Sohnes Ender trug Halsey noch Dreadlocks.

An diese Zeit erinnert sich die Musikerin offenbar besonders gerne zurück. Auf Instagram teilte die 27-Jährige Anfang Januar einen Jahresrückblick, in dem sie ihren Sohn von seiner Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt zeigte. "Ich kann es kaum erwarten, ein weiteres Jahr mit dir zu erleben!", widmete Halsey ihrem Kind dazu liebevolle Worte.

Instagram / iamhalsey Halsey, März 2022

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

Instagram / iamhalsey Halsey, Musikerin

