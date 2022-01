Halsey (27) kann einfach nicht genug von ihrem Sohnemann kriegen! Im Juli vergangenen Jahres ist die Sängerin zum ersten Mal Mama geworden und schwebt seitdem im Mutterglück: Immer wieder zeigt sie niedliche Einblicke in ihren Alltag mit Baby Ender Ridley. Zu Beginn des neuen Jahres kam direkt eine ganze Ladung an frischem Content mit ihrem Sohn: Halsey teilte einen kleinen Jahresrückblick von Ender!

Auf ihrem Instagram-Account postete die "Without Me"-Interpretin nun einen Zusammenschnitt einiger Videos ihres Söhnchens: Im Kinderwagen, beim Baden oder Kuscheln. Dabei können die Fans quasi sehen, wie Ender in den letzten fünf Monaten gewachsen ist! "Ich kann es kaum erwarten, ein weiteres Jahr mit dir zu erleben!", schrieb Halsey dazu freudig.

Dass Halsey in ihrer Mutterrolle richtig aufgeht, betonte sie bereits des öfteren. Zuletzt sprach sie darüber im Interview mit Extra: "Ich liebe es so sehr. Jede einzelne Sekunde ist einfach das Unglaublichste. Zu sehen, wie er jeden Tag ein neuer Mensch wird, ist so aufregend."

Instagram / iamhalsey Halseys Sohn Ender Ridley

Instagram / iamhalsey Halsey im August 2021

Instagram / iamhalsey Halsey mit ihrem Sohn Ender

