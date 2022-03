Sind sie das neue deutsche Promi-Paar? Erst vor wenigen Tagen wurde publik, dass der Sänger Marc Terenzi (43) und Viviane Ehret-Kleinau nicht mehr zusammen sind. Vor Monaten hatten die einstigen Turteltauben bereits entschieden, getrennte Wege gehen zu wollen. Doch der Ex von Sarah Connor (41) soll tatsächlich schon wieder vergeben sein. In niemand Geringerem als Jenny Elvers (49) soll Marc sein Liebesglück gefunden haben!

Das verriet nun ein Insider, der Jenny sehr nahestehen soll, gegenüber Bild. Marc und die TV-Bekanntheit haben sich wohl bei einem gemeinsamen Dreh kennen und sogar lieben gelernt haben. Vor und besonders hinter der Kamera soll es zwischen ihnen gefunkt haben, erzählte die Quelle weiterhin. Dass der einstige Dschungelcamp-Gewinner wieder verliebt ist, dürfte wohl nicht viele Fans überraschen.

Denn in einem früheren Interview entpuppte sich Marc als richtiger Romantiker. "Ich bin romantisch, ich glaube an die große Liebe – irgendwann", betonte er. Angeblich hat er in Jenny jetzt die Richtige für sich gefunden.

Promiflash Marc Terenzi und Viviane Ehret-Kleinau

RTL / Stefan Menne Marc Terenzi als Dschungelkönig, 2017

Instagram / jenny_elvers Jenny Elvers im März 2021

