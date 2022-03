Bei ihnen ist alles aus und vorbei! Vor über zwei Jahren kam Marc Terenzi (43) mit der Fashion-Expertin Viviane Ehret-Kleinau zusammen. Seitdem schwebten die beiden auf Wolke sieben und zeigten sich gern Seite an Seite in der Öffentlichkeit. Doch damit ist nun ein für alle Mal Schluss: Marc verkündet seinen Fans nun ganz überraschend, dass er und Viviane sich getrennt haben!

Via Instagram verkündet der Sänger diese Nachricht seinen Fans. In seiner Story schreibt er: "Viele unserer Freunde wissen bereits davon. Vivi und ich sind seit ein paar Monaten nicht mehr zusammen. Wir sind immer noch gute Freunde und sie wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben." Für die beiden sei diese Trennung der beste Schritt, da sie unabhängig voneinander ihre Karrieren verfolgen wollen.

Noch im September vergangenen Jahres sah aber alles ganz anders aus, denn da zeigten sich Marc und Viviane mal wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Bei einem Event wirkten die beiden ziemlich verliebt und strahlten mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette.

Getty Images Viviane Ehret-Kleinau und Marc Terenzi im Januar 2019

Hauter, Katrin Marc Terenzi und Freundin Viviane im November 2019

Promiflash Marc Terenzi und Viviane Ehret-Kleinau

