Der Tod von Jens Büchner (✝49) beschäftigt seine Familie weiterhin sehr. Im November 2018 war der Entertainer völlig überraschend verstorben. Wie später herauskam, kämpfte der Mallorca-Sänger zuvor lange Zeit gegen den Krebs an, jedoch erfolglos. Seine Witwe Daniela (44) teilt ihre Trauer über den Verlust seitdem immer wieder mit ihren Fans im Netz – so auch jetzt: Mit einem Herz im Sand erinnert sie an Jens.

In ihrer Instagram-Story ließ die fünffache Mutter ihre Follower nun an ihrem Strandspaziergang teilhaben. An der Küste Mallorcas malte sie dort ein Herz in den Sand – und schrieb Jens' Namen rein. Das Kunstwerk wurde anschließend von den Wellen weggespült. Danni stimmte die Situation aber offenbar recht emotional: "Und dann denkt man einfach nur nach", notierte sie in einer weiteren Sequenz.

Im vergangenen Jahr hatte sich Jens' Tod bereits zum dritten Mal gejährt. Den emotionalen Tag verbrachte Danni mit ihrer Familie und Freunden, wie sie Promiflash damals verriet: "Es geht uns sehr nahe!"

ActionPress Daniela Büchner und ihr Mann Jens, Oktober 2018

Instagram / dannibuechner Sandmalerei von Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Influencerin

