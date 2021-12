Sie fand liebe Worte für Penelope Cruz (47) und Javier Bardem (52)! Seit 2010 sind die Schauspieler verheiratet. Ihr Liebesglück krönten sie mit gemeinsamem Nachwuchs – Sohn Leo und Tochter Luna. Trotz Familie und Ehe sind die Hollywood-Stars weiterhin in der Filmbranche tätig. Die Beauty stand gerade für den neuen Streifen "The 355" vor der Kamera: Ihre Schauspielkollegin Diane Kruger (45) schwärmte nun in höchsten Tönen von Penelope!

Insbesondere das Eheleben von Penelope und ihrem Mann lobte Diane nun im Interview mit People: "Javier und sie - sie sind dieses wundervolle Paar, das stets ihre Familie an erste Stelle stellt. Sie sind eine Einheit", erzählte die gebürtige Hildesheimerin. Auch von Penelopes Mama-Qualitäten ist die Blondine begeistert.

Javier und die Kids besuchten Penelope am Set von "The 355". So konnte sich die Neu-Mama Diane ein eigenes Bild von der Familie machen. "Sie waren da, um sie zu unterstützen. [...] Zu sehen, wie sie alles unter einen Hut bekommt, ist eine große Inspiration für mich", schloss sie ab.

ZapatA/MEGA Diane Kruger im Dezember 2021

Getty Images Javier Bardem und Penelope Cruz, 2018

Getty Images Diane Kruger im Juli 2019 in New York

