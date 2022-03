Herzogin Meghan (40) muss sich schon wieder gegen fiese Behauptungen wehren! Schon seit Jahren steht die Frau von Prinz Harry (37) unter Beschuss durch ihre eigene Halbschwester. Samantha Grant warf der ehemaligen Schauspielerin bereits vor, in Interviews gelogen zu haben und ihre Familie zu verleugnen. Jetzt kommt heraus, was die US-Amerikanerin ihrer berühmten Halbschwester noch zur Last legt: Samantha behauptet, Meghan habe ihren Sohn Archie (2) gar nicht selbst zur Welt gebracht!

Auf ihrem Twitter-Account brachte die 57-Jährige schon im Sommer 2021 ihre Anschuldigungen zum Ausdruck. In mehreren Tweets behauptete sie, Meghan habe ihren ersten Sohn gar nicht selbst ausgetragen – sondern eine Leihmutter! "Es gibt mehrere Fotos, auf denen ihr Bauch morgens groß und am Ende des Tages flacher war!", schrieb sie. Samantha behauptete zudem, die zweifache Mama habe ihre Eizellen in Los Angeles einfrieren lassen und dann "abgeholt".

Doch damit nicht genug! Samantha äußerte in ihren Tweets auch, dass es keinen Beweis gebe, dass Archie überhaupt Harrys biologischer Sohn sei: "Es gibt keinen DNA-Beweis dafür!" Deshalb hätte der Zweijährige auch kein Anrecht auf einen royalen Titel.

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Archie Harrison, Juli 2019

Anzeige

Kevin Manning/MEGA Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de