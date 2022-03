Tara Tabitha (29) hat im Dschungelcamp einiges gelernt! Die Österreicherin war die erste Kandidatin, die nach einer Woche aus der Reality-TV-Show herausgewählt wurde. Zuvor hatte die Beauty für einige Lacher, aber auch für viel Drama gesorgt: Ihre kurze Liebesgeschichte mit Ex-Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (27) brachte ihr etliche Schlagzeilen ein – und Häme seitens der Zuschauer. Deshalb hat Tara den Entschluss gefasst: In ihrer nächsten TV-Show wird sie keinem Mann mehr hinterherschauen!

Mit Promiflash sprach die 29-Jährige, die in Österreich schon seit über zehn Jahren Reality-TV macht, über ihre Strategie für weitere Formate: "In der nächsten Show gebe ich viel mehr Gas! So lieb bin ich nicht mehr", stellte Tara klar. Sie ist überzeugt, dass sie aus diesem Grund im Dschungel nur so einseitig gezeigt wurde: "Ich war halt so wie ich bin, wirklich nett, hab mit niemandem Streit gehabt." Stattdessen habe der Fokus nur auf ihrer Story mit Filip gelegen: "Ich finde, sie hätten mehr von meiner lieben und hilfsbereiten Seite zeigen können. Ich wünschte, sie hätten mehr von meiner Persönlichkeit gezeigt, wie ich mit Freunden bin, und nicht nur irgendein Liebesdrama."

Apropos weitere Projekte: Wo will Tara denn künftig für Stunk sorgen? "Ich bin offen für vieles, aber für Datingshows erst mal nicht. Von der Liebessuche im TV habe ich erstmal genug. Da mischen sich zu viele Leute ein", meinte die Influencerin. "Ich würde gerne zu Kampf der Realitystars, zu Let's Dance würde ich auch nicht nein sagen, Promi Big Brother...", schwärmte sie abschließend.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

RTL / Stefan Menne Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

