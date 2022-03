Theresia Fischer (29) hat Großes vor! Die einstige GNTM-Kandidatin ließ sich bereits vor sechs Jahren operativ ihre Beine verlängern – ganze 8,5 Zentimeter war sie danach größer. Damals hatte ihr der Eingriff geholfen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Doch offenbar hat das der Beauty noch nicht gereicht. Denn Theresia legt sich erneut unters Messer – und erklärt auch die plausiblen Gründe dafür...

Gegenüber RTL offenbarte sie nun ihre Pläne: "Ich will meine Beine am Unterschenkel um ca. sechs Zentimeter verlängern lassen." Nach ihrer ersten OP hatte Theresia nämlich ein paar Schwierigkeiten im Alltag, weil bisher nur ihre Oberschenkel verlängert wurden. So habe sie Einschränkungen beim Sport, da sie ihre Beine schwer koordinieren könne. "Außerdem gehen gewisse Sex-Stellungen nicht", lachte sie im weiteren Interview.

Denn Theresia könne mit ihrer aktuellen Anatomie nicht in die Hocke gehen, ohne nach hinten zu fallen. Nach einer sechsstündigen OP und jede Menge Schmerzen soll all das aber wieder funktionieren. Wie läuft der Eingriff eigentlich ab? "Bei so einer OP werden die Oberschenkelknochen von innen durchgesägt, dann Teleskopstäbe auf beiden Seiten eingeführt, die jeden Tag selbstständig um einen Millimeter verlängert werden", verriet Theresia.

Anzeige

Instagram / theresiafischer Model Theresia Fischer

Anzeige

Getty Images Theresia Fischer im Rahmen der Berlin Fashion Week 2020

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de