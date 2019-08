Theresia Fischer fällt auf – nicht nur mit ihrer lauten Art, sondern vor allem durch ihre Größe: Die Blondine ist knapp 1,80 Meter groß. Kein Wunder, dass sie als Model arbeitet. Bevor die Laufsteg-Beauty vergangenen Freitag in das Camp von Promi Big Brother einzog, machte sie in der 2019-er Staffel von Germany's next Topmodel mit. In Heidi Klums (46) Castingshow enthüllte die Hamburgerin ein krasses Beauty-Geständnis: Sie ließ sich ihre Beine um 8,5 Zentimeter verlängern!

Den Grund für diesen Eingriff erklärte das Nachwuchsmodel während ihrer Teilnahme bei GNTM auf Instagram: Sie sei gemobbt worden und habe nicht mehr in ihrem Körper leben können. Ihr altes Leben wollte Theresia hinter sich lassen – dabei habe ihr die OP geholfen: "Das ist einfach unglaublich schlimm, wenn man nicht so akzeptiert wird, wie man ist. Die Beinverlängerung war für mich so eine Art, über mich hinauszuwachsen, wie eine Schlange, die sich häutet", erklärte sie. Zwar sei die Entscheidung für sie richtig gewesen, trotzdem hatte Theresia eine andere Message an ihre Follower: "Bitte, bitte, macht das nicht nach!"

Ihr jetziger Mann Thomas Behrend verriet im Promiflash-Interview, welche Strapazen seine Frau während der Beinverlängerung über sich ergehen lassen musste: "Der Chirurg durchtrennt den Oberschenkelknochen. Und in diese Markhöhle wird dann ein Teleskop eingeführt, das mit Schrauben an den oberen und unteren Teil des Oberschenkels festgesetzt wird. Und dann fährt dieses Teleskop mechanisch immer ein bisschen weiter aus und streckt dabei Sehnen und Muskulatur über einen sehr langen Zeitraum", beschrieb er den Vorgang.

