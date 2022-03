Bei diesen beiden Take Me Out-Kandidaten hat es ganz schön gefunkt! Dass man in der Show seine große Liebe finden kann, haben in der Vergangenheit einige Teilnehmer unter Beweis gestellt: Silvana und Frank haben sich vor wenigen Wochen das Jawort gegeben und Svenja und Steve sind Anfang des Jahres sogar Eltern geworden. Nun haben auch Nele und Markus ineinander die große Liebe gefunden – und das, obwohl sie gar nicht an derselben Staffel teilgenommen haben!

Auf Social Media haben das Model und der Unternehmer inzwischen mehrere gemeinsame Fotos geteilt. Wie RTL berichtet, sind sie durch ihre "Take Me Out"-Folgen im TV gegenseitig aufeinander aufmerksam geworden. Der erste Kontakt sei dann über Instagram zustande gekommen – bis sie sich schließlich verabredet haben. "Es war ein tolles Wochenende mit viel Wohlfühl-Atmosphäre", schwärmte Markus.

Der Bayer war im vergangenen Frühjahr bei "Take Me Out" zu sehen gewesen und ging mit der Single-Dame Katrin aus der Sendung. Die beiden schienen eigentlich auf einer Wellenlänge zu sein. "Ich habe auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen", hatte Markus damals noch betont. Doch im Nachhinein wurde aus den beiden nichts. Nele, die sein Herz stattdessen erobern konnte, nahm nur wenige Monate später an "Take Me Out XXL" teil.

Instagram / nele.michaelis Nele Michaelis, Model

Instagram / markus.kathrein Nele und Markus, "Take Me Out"-Paar

Instagram / markus.kathrein Markus Kathrein, Unternehmer

