"Lackaffe": "Ex on the Beach"-Nele schießt hart gegen Markus

Markus Kathrein ging mit hohen Erwartungen zu Ex on the Beach – ist ein Liebescomeback mit seiner Ex-Freundin Nele Michaelis drin? Laut dem einstigen Bachelorette-Boy zerbrach die Beziehung der beiden an der Entfernung, denn er zog für seine Karriere nach Los Angeles. Voller Hoffnung wartet er auf das Eintreffen seiner Nele und ignoriert dafür sogar die anderen Singleladys in der Villa. Doch da hat er die Rechnung ohne Nele gemacht. "Markus ist für mich ein Lackaffe", urteilt die Influencerin hart. An ein Comeback ist für sie wohl nicht ansatzweise zu denken. Und das sagt sie auch schonungslos in sein Gesicht: "Du warst weg und es war, als wäre ich aus dem Knast entlassen worden."

Am Strand von Mexiko kommt es für Markus also zum bösen Erwachen. "Sieh mal einer an, was das Meer da angespült hat: den Müll vom vorletzten Jahr", schießt Nele zur Begrüßung sofort drauflos. Ihrer Ansicht nach ist es zwischen den Ex-Partnern endgültig aus und vorbei. Nele macht ihrem Ex schwere Vorwürfe: "Ich war für dich einfach immer ein Objekt und sonst gar nichts." Zudem wirft sie ihm vor, ein Aggressionsproblem zu haben. Markus ist sichtlich überfordert mit seiner angriffslustigen Ex. "Du hast schon auch so eine kleine Wahrnehmungsverzerrung. Hast du zu viel Blondierung abbekommen?", kontert er.

Kennengelernt haben die beiden sich indirekt über Take Me Out – Markus und Nele nahmen zwar an unterschiedlichen Staffeln teil, wurden jedoch über die Ausstrahlung der Folgen im TV aufeinander aufmerksam. Der Kontakt sei dann über Instagram zustande gekommen, woraufhin sie ein Treffen vereinbarten. "Es war ein tolles Wochenende mit viel Wohlfühl-Atmosphäre", schwärmte der angehende Schauspieler gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

Instagram / nele.michaelis Nele Michaelis, Model

Anzeige Anzeige

RTL Markus Kathrein, "Die Bachelorette"-Teilnehmer 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Neles Ausraster nachvollziehen? Ja, wenn sie das so empfunden hat... Nein, da hat sie wirklich komplett übertrieben! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de