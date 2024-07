So ging es bei Markus und Nele nach "Ex on the Beach" weiter

Bei Ex on the Beach traf Markus Kathrein auf seine Ex Freundin Nele Michaelis und hatte das Ziel, sie wieder zurückzugewinnen! Nachdem die Blondine die Show unfreiwillig verlassen musste, ging er freiwillig mit, um ihr die Ernsthaftigkeit seiner Gefühle zu beweisen. Im Podcast "Aftershow – der Reality TV Podcast" verrät Nele nun endlich, was passierte, als die Kameras aus waren: "Wir sind dann zusammen ins Hotel gefahren. Wir haben dann im Bus über alles gesprochen, ganz ruhig noch mal. [...] Das war noch mal eine andere Atmosphäre, als wenn die Kameras dabei waren."

Doch was ist überhaupt nach der Ankunft im Hotel passiert? Laut der TV-Bekanntheit sei Markus am nächsten Tag einfach abgereist – ohne sich noch einmal bei seiner Ex zu verabschieden. "Ich habe gedacht, ich bin die Liebe seines Lebens, wir reiten hier jetzt in den Sonnenuntergang. Im Bus war alles super, aber dann kommen wir da an und der verabschiedet sich nicht mal", erinnert sich die Beauty. Trotzdem sägte sie den Kontakt an diesem Punkt noch nicht ganz ab: "Wir haben dann noch geschrieben. [...] Er hat sich nach seiner Landung gemeldet. [...] Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt und wollte mit mir besprechen, wie wir uns auf Social Media jetzt gut verkaufen können." Das war laut Nele noch nicht alles: Ihr Ex schrieb ihr eine weitere Nachricht, die bei ihr das Fass zum Überlaufen brachte. Daraufhin hat die Blondine ihren Verflossenen direkt blockiert. Was in der ominösen Nachricht stand, wollte sie nicht verraten.

Trotz der Aussprache und Markus' netter Worte in der Show konnten die beiden also nicht mehr zueinander finden. Darüber ist Nele jedoch im Nachhinein ziemlich froh, wie sie in dem Podcast verrät: "Ich habe dann leider relativ schnell bemerkt, dass ich alles richtig gemacht habe. [...] Ich habe mir von Anfang an gesagt: 'Du lässt dich hier in so einem Format auf gar keinen Fall wieder auf Markus ein'. [...] Ich wollte mich da emotional nicht drauf einlassen, weil ich wusste, sobald eine Kamera läuft, ist Markus ein anderer Mensch."

RTL Nele, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Markus Kathrein, "Ex on the Beach"-Kandidat

