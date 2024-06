"Ex on the Beach": Dieses Ex-Paar muss die Villa verlassen

Das Terror-Tablet schlägt wieder zu! In der aktuellen Folge Ex on the Beach bekommt die Gruppe die Anweisung, jemanden nach Hause zu schicken – eine Entscheidung, die den Kandidaten scheinbar überhaupt nicht schwerfällt. Ganz im Gegenteil: Sie scheinen sich ziemlich einig zu sein! Bis auf Markus Kathrein stimmen nämlich alle für Nele Michaelis, die die Villa daraufhin verlassen muss. Ihrem Verflossenen scheint dies aber gar nicht zu passen, daher entscheidet er kurzerhand, die Heimreise ebenfalls anzutreten. "Ich bin auf einer Mission hier, die heißt 'Ex on the Beach'. Das ist meine Ex-Freundin, die geht jetzt, deshalb gehe ich jetzt auch", erklärt Markus seinen Entschluss.

Aus seiner Hoffnung auf ein Liebescomeback mit Nele machte der 32-Jährige während der Sendung kein Geheimnis. Womit er jedoch nicht rechnete: Seine Ex war überhaupt nicht gut auf ihn zu sprechen! "Sieh mal einer an, was das Meer da angespült hat: den Müll vom vorletzten Jahr", begrüßte sie Markus bei ihrer Ankunft. Doch damit nicht genug: Sie stellte klar, dass es keine Chance auf ein Comeback geben wird. "Du warst weg und es war, als wäre ich aus dem Knast entlassen worden", wetterte sie. Außerdem betonte sie, was sie mittlerweile von ihrem Ex hält: "Markus ist für mich ein Lackaffe", schoss sie gegen ihn.

Für Nele war es also endgültig aus mit dem ehemaligen Bachelorette-Boy – doch auch sonst bandelte sie mit keinem der Singlemänner an. Ob das vielleicht auch der Grund für ihren Rausschmiss ist? Damit ist sie übrigens die Dritte im Bunde: Vor ihr mussten bereits Ryan Wöhrl und Sina Elisa die Show verlassen. Bei den beiden lief es jedoch anders ab. Ryan wurde vom Terror-Tablet höchstpersönlich angewiesen, die Villa zu verlassen, während bei Sina Teilnehmer Josua Günther die Entscheidung traf.

RTL Nele, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Markus Kathrein, "Ex on the Beach"-Kandidat

