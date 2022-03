Welcher Singlemann kann schon vor dem Start am meisten überzeugen? Am 21. März geht das wilde Treiben unter der Sonne Teneriffas wieder los: Die neue Staffel von Love Island startet – und bietet wieder einmal einen heißen Start-Cast! Unter anderem ziehen sieben flirtwillige Boys in die Villa ein. Doch von welchem männlichen Islander sind die Fans schon jetzt am meisten angetan?

In das Flirt-Abenteuer stürzt sich dieses Mal unter anderem der Barkeeper Bucci. Der 31-jährige Münchner sagt von sich selbst gegenüber RTL2: "Ich bin sympathisch, ich bin energiegeladen, immer gut drauf und mag es, Spaß zu haben!" Auch Lockenkopf Adriano hofft auf seine Traumfrau, will aber außerdem gute Laune verbreiten. "Ich habe Humor. Ich werde für Lacher sorgen", verspricht der 27-Jährige. Léon setzt ebenfalls auf seine offene Art. "Wenn es darum geht, Spaß zu haben und Party zu machen, dann bin ich genau der richtige Kandidat", versichert der 22-jährige Student.

Personal-Trainer Madhi will die Mädels mit seiner "charismatischen und charmanten Art" um den Verstand bringen. Der 23-jährige Mark setzt dabei auch auf seinen Körper. "Mit meiner Größe punkte ich bestimmt bei den Frauen", ist sich der Bonner sicher. Konkurrenz bekommt er jedoch von Nico. "Meine Größe, meine Ästhetik, meine Augen und mein Lächeln", sieht der 26-Jährige als seine schlagenden Attribute. IT-Administrator Tom will ihnen aber den Rang ablaufen. Der 29-Jährige sucht vor allem eine selbstbewusste Frau.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

