Ashley Benson (32) begeistert ihre Fans wieder mal mit aufreizenden Fotos! In den vergangenen Monaten machte die einstige Pretty Little Liars-Darstellerin vor allem mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. Nachdem sie und Musiker G-Eazy (32) sich 2021 getrennt hatten, berichtete ein Insider von einer Liebes-Reunion der beiden. Bestätigt haben sie das bisher aber nicht. Im Netz lässt sich die Schauspielerin in Bezug auf die ständigen Gerüchte absolut nichts anmerken. Und nun präsentiert sich Ashley im Netz mehr als sexy!

Auf Instagram zeigte sich die TV-Bekanntheit in schwarzer Unterwäsche und trug darüber lediglich ein kurzes Top im angesagten Netz-Stil. Augenscheinlich gefiel sich Ashley in diesem knappen Look sehr und hielt diesen Moment deshalb für ihre Fans fest. Auf der zweiten Aufnahme posiert die Beauty gekonnt im heißen Look, bestehend aus einer Lederjacke und Minirock in Lack-Optik. Ihre Follower haute sie mit dieser Garderobe ganz schön aus den Socken.

"Mein Gott, bist du heiß, Ashley!", schwärmte beispielsweise ein User unter den Fotos. Viele ihrer Fans erinnerte die Blondine in ihrem Outfit an die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin Taylor Momsen (28) und an die Sängerin Avril Lavigne (37). "Es ist einfach unfair gegenüber anderen Frauen, wie wunderschön du bist", schrieb ein Follower neidisch.

Instagram / ashleybenson Schauspielerin Ashley Benson im März 2022

Getty Images Taylor Momsen im September 2013

Getty Images Avril Lavigne im Januar 2022

