Hat Jay Sirtl viele hartnäckige Fans? Der Darsteller spielt jetzt schon seit zwei Jahren die Figur Ben Straubinger in der beliebten Vorabendserie Köln 50667. Mit seiner coolen Rolle und seinem guten Aussehen kommt er bei vielen Zuschauern super an – sicherlich wird er auch ab und zu auf der Straße angesprochen! Doch was sagt eigentlich seine Freundin dazu: Ist Moni manchmal eifersüchtig, wenn Jays Fans es zu weit treiben?

"Im realen Leben kam es bisher zu keinen unangenehmen Momenten. Wenn wir zusammen unterwegs sind, trauen sich die Mädels oftmals gar nicht erst ihn anzusprechen", berichtet die Influencerin jetzt im Promiflash-Interview. "Finde es dann eher süß, wenn sie aufgeregt tuscheln und darüber diskutieren, ob sie zu ihm hingehen sollen." Aber auf Social Media sehe das Ganze schon anders aus: "Da kommt es schon öfter zu sehr gemeinen und beleidigenden Nachrichten und Kommentaren", schildert Moni.

Trotzdem würde die Beauty sich nicht als eine übertrieben eifersüchtige Freundin bezeichnen: "Ich denke, dass ich grundsätzlich eine gesunde Eifersucht habe. Was aber auch nur daran liegt, dass Jay mir noch nie einen Grund gegeben hat, dass ich mir Sorgen machen muss", schwärmt Moni. "Somit wird erst gar keine Eifersucht hervorgerufen."

Wie ist es denn grundsätzlich, einen Serienstar zum Freund zu haben? "Ich habe Jay mit einem – ich nenne es mal – normalen Job kennengelernt. Deshalb war es anfangs schon eine große Umstellung für mich, mit ihm von einer Kleinstadt in Bayern nach Köln zu ziehen und Jay auf einmal wieder im öffentlichen Leben stehen zu sehen", offenbart seine Partnerin. "Aber für die Liebe geht man auch bis ans andere Ende der Welt."

Anzeige

Instagram / jaysirtl Jay Sirtl mit seiner Freundin Moni

Anzeige

Privat "Köln 50667"-Star Jay Sirtl und seine Freundin Moni

Anzeige

Privat Jay Sirtl mit seiner Freundin Moni

Privat Jay Sirtl mit seiner Freundin Moni

Anzeige

Wie würdet ihr reagieren, wenn euer Partner ständig mit Fans zu tun hätte? Ich würde ihn unterstützen! Ich wäre schon eifersüchtig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de