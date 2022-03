Mit diesem Shooting hat Linda-Caroline Nobat (27) sicherlich viele Fans beeindruckt! Die Reality-TV-Beauty war kürzlich als Kandidatin im Dschungelcamp zu sehen – aber kurze Zeit vorher erregte sie ziemliches Aufsehen, weil sie einmal komplett blankzog: Für das Cover vom Playboy ließ sich Linda splitterfasernackt ablichten! Promiflash fragte jetzt bei ihr mal nach: Hat sie danach mehr Zuspruch von möglichen Liebesanwärtern bekommen?

Nach wie vor ist Linda noch Single – doch an männlichen Interessenten mangelt es ihr offenbar nicht: Nicht selten bekommt sie entsprechende Nachrichten in den sozialen Medien. Doch das Nacktshooting für das Magazin hat daran nicht besonders viel geändert, wie die Bachelor-Kandidatin im Interview mit Promiflash zugab: "Nein, tatsächlich habe ich keinen Unterschied gemerkt, weil Männer generell gerne mal in die DMs sliden."

Einen Fall gab es allerdings tatsächlich, der der Fotoreihe geschuldet war! "Aber was ich auf jeden Fall vorher noch nicht hatte, ist, dass mir ein Mann einen zwei Seiten langen Text geschrieben hat. Und zwar war das ein Gedicht über mein Playboy-Shooting", witzelte Linda. Das fand sie zwar ein bisschen komisch, aber auch ziemlich süß!

Linda Nobat, Reality-TV-Darstellerin

TV-Star Linda-Caroline Nobat

Linda-Caroline Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

