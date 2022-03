Für sie läuft es nicht gerade gut! In der heutigen Folge von Germany's next Topmodel müssen sich Heidi Klums (48) Modelanwärterinnen bei einem Sedcard-Shooting wieder mal unter Beweis stellen. Die Gastjurorin Coco Rocha (33) will den Mädchen in dieser Episode dabei helfen, die richtigen Posen dafür zu finden. Für die Kandidatin Viola (21) ist diese Aufgabe aber nicht wirklich einfach: Nach dem Shooting ist Viola total aufgelöst und kann ihre Tränen nicht zurückhalten!

Doch was ist passiert? Während des Shootings musste sich die 21-Jährige von ihrer Schokoladenseite zeigen, doch das fiel ihr nicht gerade leicht. "Im Posing an sich, da bin ich meistens eher unkreativ", gestand sie. Dass es dieses Mal für Viola nicht gut lief, enttäuschte sie. "Ich war einfach frustriert, wie schlecht das lief. Auch vor allem, weil ich so frustriert war mit meiner Leistung und nicht von dem Feedback anderer, sondern weil meine eigenen Ansprüche nicht zur Realität gepasst haben", resümierte das Nachwuchsmodel seinen Auftritt.

Modelmama Heidi war ebenfalls nicht gerade begeistert von Violas Performance – sie kritisierte vor allem die Körperspannung des GNTM-Girls. Bei den Porträtaufnahmen wurde es für die Bremerin einfach nicht besser. "Irgendwie hat mich das auch verunsichert, dass es so schlecht lief. Und dann konnte ich gar nicht das machen, was ich vorher geübt hatte", erklärte sie traurig. Vor den anderen Nachwuchsmodels brachen dann alle Dämme und Viola konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Instagram / viola.gntm22.official Viola, Kandidatin bei der 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

