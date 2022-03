Die Zuschauer dürfen sich in dieser Woche erneut auf eine Menge heißer Tänze freuen! Die aktuelle Let's Dance-Staffel ist in vollem Gange. Zwar mussten bislang schon einige Promis und Tanzprofis krankheitsbedingt aussetzen – die anderen Kandidaten sorgen aber dennoch Woche für Woche für Unterhaltung. Auch an diesem Freitag wird es auf dem Parkett wieder heiß hergehen: Die Tänze der Paare stehen fest!

Auf der Instagram-Seite der Show wurde am Donnerstagmorgen bekannt gegeben, was die Paare tanzen werden. So viel steht fest: Es wird heiß! So werden gleich zwei Paare einen feurigen Tango hinlegen – und zwar Timur Ülker (32) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev, sowie Caroline Bosbach (32) und Valentin Lusin (35). Auch eine Salsa wird man gleich mehrfach bewundern dürfen: Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) sowie Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39) werden den Tanz zum Besten geben. Auch Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) sowie Michelle (50) und Christian Polanc (43) werden einen lateinamerikanischen Tanz performen: einen Jive.

Darüber hinaus werden aber auch noch zahlreiche andere Tänze gezeigt werden: Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) versuchen sich an einem Charleston, Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) tanzen eine Samba, Mike Singer (22) und Christina Luft (32) wagen einen Wiener Walzer, Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) und Andrzej Cibis (34) studieren einen Quickstep ein, Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) legen einen Contemporary hin und zu guter Letzt werden René Casselly (25) und Regina Luca (33) mit einer Rumba übers Parkett schweben!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

