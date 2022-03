Bei Let's Dance ist am Freitagabend für zwei Paare Schluss! In der diesjährigen Staffel der beliebten Tanzshow läuft vieles anders: Aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation fallen immer wieder Profitänzer und Kandidaten aus. In der vergangenen Folge musste sogar aufgrund von Ausfällen kein Tanzpaar die Show verlassen. Das wird jetzt nachgeholt: Am Freitagabend müssen bei "Let's Dance" gleich zwei Paare auf einen Schlag gehen!

Auf der Instagram-Seite von "Let's Dance" heißt es, dass auf die Tanzpaare in der Show eine dicke Überraschung wartet: "Denn es müssen gleich zwei Paare die Show verlassen! Jetzt heißt es: Doppelt Gas geben und eine tolle Performance abliefern!" Das habe es in der Sendung so noch nie zuvor gegeben. "Let's Dance"-Fans macht das ganz bange. "Jetzt habe ich doppelt Angst, dass eine/r meiner Favoriten rausfliegt", zeigte sich ein Zuschauer verunsichert.

Jemand Weiteres kritisierte sogar das Vorgehen: "Wo bleibt da die Fairness? Einige hatten einen Tag Training, weil sie vorher noch positiv waren. Diese Staffel macht absolut keinen Spaß. Wer entscheidet so was?" Andere forderten wiederum dazu auf, jetzt erst recht seine Lieblinge zu unterstützen. "Jetzt heißt es einmal mehr für sein Favoritentanzpaar anzurufen", hieß es in einem Beitrag.

Getty Images Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge González, Motsi Mabus und Joachim Llambi

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

