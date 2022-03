Könnte dies der Grund für die vielen Ausfälle sein? Bereits seit Beginn der Let's Dance-Staffel gibt es nicht nur unter der Jury, sondern auch unter den Kandidaten Corona-Fälle. Hardy Krüger jr. (53) brach seine Teilnahme krankheitsbedingt sogar endgültig ab. Diese Woche dürfen drei Promis nicht auf dem Tanzparkett stehen: Caroline Bosbach (32) sowie Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) und auch Timur Ülker (32). Nun berichtet ein Insider: Die Stars feierten wilde Partys!

Wie die Bild aus Produktionskreisen erfahren haben soll, trafen sich die Promis wohl regelmäßig nach den Dreharbeiten noch in einem Kölner Hotel – und feierten anscheinend ausgelassen. So sollen sich tatsächlich fast alle Teilnehmer in der Hotelbar getroffen und sich amüsiert haben. Auch Lilly und Caroline waren angeblich dabei.

In die Bar dürfen alle Gäste des Hotels, was das Risiko einer Ansteckung natürlich erhöht. Deshalb spekuliert das Blatt, dass es deshalb zu den vielen Ausfällen kommen konnte. Als Konsequenz wird in Show drei kein Tanzpaar rausfliegen – bestätigte RTL.

RTL / Stefan Gregorowius Caroline Bosbach und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Thomas Burg / ActionPress Timur Ülker, "Let's Dance"-Kandidat 2022

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Jimmie Surles bei "Let's Dance"

