Jetzt wird es Heidi Klum (48) zu bunt. Die Chefjurorin von Germany's next Topmodel setzt alles daran, ihren diesjährigen Kandidatinnen das Modeln beizubringen. Dazu gehören nicht nur Shootings oder Werbedrehs, sondern auch das Schreiten über den Catwalk. Dabei legen einige Girls allerdings eine Haltung an den Tag, die der 48-Jährigen gar nicht passt: Sie starren Heidi nahezu an, während sie auf sie zu laufen.

Schon in mehreren Episoden war Heidi aufgefallen, dass die Models statt nach vorne lediglich sie anblicken. In der vergangenen Folge war deshalb auch die Gastjurorin Coco Rocha (33) verwundert. "Findest du es nicht auch komisch, dass sie einem hier vorne immer in die Augen starren?", fragt das internationale Topmodel bei Heidi nach. "Genau das habe ich letzte Woche auch gesagt. Eigentlich spielt da vorne die Musik." Coco setzt sogar noch einen drauf: "Es ist wie: 'Mami, liebst du mich?' Nein, guck einfach da rüber."

Dieses Feedback gibt die Modelmama am Ende der Sendung auch der Kandidatin Laura (20), bei der ihr das Verhalten besonders aufgefallen war: "Ihr müsst euch das mal abgewöhnen, die Jury so extrem unter die Lupe zu nehmen, wenn ihr euren Walk macht."

Backgrid Heidi Klum bei GNTM-Dreharbeiten in Athen

Getty Images Coco Rocha im Januar 2019

Instagram / laura.gntm22.official Laura, GNTM-Girl 2022

