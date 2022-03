Hat Liebe macht blind etwa ein neues, unerwartetes Pärchen hervorgebracht? Erst vor wenigen Wochen fand die zweite Staffel der beliebten Kuppelshow in den USA ihr Ende. In dieser verlobte sich Natalie Lee blind mit Shayne Jansen – servierte ihn jedoch am Altar ab. Auch nach der Sendung wurden die zwei kein Paar. Doch jetzt scheint es, als würde die Beauty einen anderen Kandidaten daten!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Brünette Anfang März ein Foto, das sie in einem roten Kleid zeigt. In den Kommentaren hagelte es förmlich Komplimente – unter anderem von ihrem ehemaligen Co-Star Salvador Perez! "Normaler Mittwoch? Uff, meine Güte", schrieb der Musiker. Natalies Fans waren sich daraufhin sicher: Zwischen den beiden läuft etwas!

Und auch ein Kommentar von Natalies Ex-Verlobtem Shayne deutet darauf hin! In einer Fragerunde wollten dessen Fans nämlich wissen, ob er und seine Verflossene sich inzwischen hassen würden. Der Blondschopf schrieb daraufhin nur knapp: "Fragt Salvador!" Was meint ihr: Bahnt sich zwischen Natalie und Sal eine Romanze an? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / natalieminalee Natalie Lee, bekannt aus "Liebe macht blind"

Anzeige

Instagram / salvadior08 Salvador Perez, bekannt aus "Liebe macht blind"

Anzeige

Adrian S. Burrows Sr./Netflix Natalie Lee und Shayne Jansen bei "Liebe macht blind"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de