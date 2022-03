Kehrt Adele (33) London den Rücken? Die Sängerin sorgte im Februar für mächtig Spekulationen bei den Fans, als sie plötzlich mit einem auffälligen Klunker am Ringfinger durch die Gegend spazierte. Viele vermuteten, dass sich die Londonerin mit ihrem Liebsten Rich Paul (40) verlobt haben könnte – bestätigt haben die Turteltauben dies jedoch nicht. Nun könnten sie einen anderen großen Schritt wagen: Adele will anscheinend zu ihrem Freund nach Los Angeles ziehen!

Wie Hello! berichtete, habe die 33-Jährige allem Anschein nach die Renovierungsarbeiten an ihren Londoner Immobilien aufgegeben. Eigentlich wollte die Liedermacherin zwei benachbarte Häuser zu einer riesigen Villa umbauen lassen, doch seit Monaten sei dahingehend nichts mehr passiert – obwohl bereits ein Schild angebracht wurde, das vor dem Lärm der bevorstehenden Arbeiten warnen sollte. Möglicherweise plant die Oscar-Gewinnerin also, ihren Wohnsitz in die USA zu verlagern.

Im Januar gab es sogar schon Gerüchte darüber, dass Adele bereits bei ihrem Lover eingezogen sein könnte. Ein Nachbar verriet gegenüber Sunday People, dass er auffällige Veränderungen beim Wohnsitz von Rich beobachtet habe. "Da sind echt viele Leute ein- und ausgegangen. Und es gibt neuerdings einige Sicherheitsvorkehrungen, die vorher noch nicht existierten", verriet der Insider.

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel

Getty Images Sängerin Adele bei den Brit Awards 2022

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

