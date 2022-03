Melinda Gates (57) spricht offen und ehrlich über ihre Scheidung. Fast drei Jahrzehnte waren Melinda Gates und der Microsoft-Gründer Bill Gates (66) verheiratet. In dieser Zeit haben sie außerdem drei wundervolle Kinder in die Welt gesetzt. Im Mai 2021 folgte dann die plötzliche Trennung des Pärchens. Ein Insider berichtete damals, dass das Dream-Team älter geworden sei und sich in verschiedene Richtungen entwickelt hätte. Trotz allem scheint die Entscheidung den beiden nicht leicht gefallen sein – vor allem Melinda nicht.

Bei ihrer Auszeichnung zur "Frau des Jahres" von USA Today sprach sie ehrlich über das Ende ihrer Ehe. "Ich würde sagen, dass der Tiefpunkt in meinem Leben der war, als ich endlich die Entscheidung getroffen habe, dass ich meine Ehe beenden muss", gestand Melinda im Interview mit dem Magazin. Seit August ist die Scheidung mit Bill offiziell durch.

Sie hätte nie gedacht, dass sie sich mal scheiden lassen würde. "Es war sicherlich nicht das, was ich an dem Tag dachte, an dem ich geheiratet habe. Aber ich erkannte für mich selbst, dass ich eine gesündere Entscheidung treffen musste", fuhr sie fort. "Das war einfach ein sehr, sehr trauriger Tag", sagte die abschließend über die Trennung von ihrem Ex-Ehemann.

Getty Images Melinda Gates, Paris 2021

Getty Images Bill Gates und Melinda Gates, Paris 2017

Getty Images Melinda Gates, New York 2019

