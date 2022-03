Das First Dates Hotel hat eine echte Freundschaft erschaffen! Seit einigen Wochen flimmert die neue Staffel der Kuppelshow mit Roland Trettl (50) über die Bildschirme. In der Sendung lernten sich auch Gregor und Wiebke kennen: Nach einem feuchtfröhlichen ersten Treffen trafen sich die zwei erneut – doch bei der Blondine sprang der Funken nicht über. Gegenüber Promiflash verriet Gregor nun aber: Zurück in Deutschland kam es trotzdem zu einem dritten Date!

"Ich habe mir definitiv ein drittes Date gewünscht! Und Wiebke hat eingewilligt und mich nach Bremen eingeladen", plauderte der Brillenträger im Promiflash-Interview aus. Bis tief in die Nacht seien die zwei unterwegs gewesen – inklusive gemeinsamem Frühstück! "Am Morgen hat sie mir Rühreier zubereitet. Also wenn das kein Date war!", erinnerte er sich zurück.

Doch sprang der lang ersehnte Funke beim dritten Date endlich über? Wohl eher nicht – denn laut Gregor sind er und Wiebke heute eher Freunde. "Wir stehen in engem Kontakt, telefonieren nächtens stundenlang, lästern, lachen und spinnen witzige Ideen!" Und auch Wiebke betonte gegenüber Promiflash: "Gefühlstechnisch hat sich bei mir nichts geändert. Mein Herz und Bauch machen keine Luftsprünge. Er ist nicht mein Mr. Right!"

TVNOW / Bernd Michael-Maurer Profi-Koch Roland Trettl

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmer Gregor

