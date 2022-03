Dieser Superstar will nun auch den amerikanischen Markt erobern. Der Name Robbie Williams (48) dürfte so gut wie jedem in Europa und Asien ein Begriff sein. Robbie schaffte den Durchbruch damals mit der Boyband Take That, bevor er 1996 seine Solokarriere startete. Der große Ruhm aus dem Westen blieb aber vorerst aus. Doch jetzt hat Robbie einen großen Plan, um auch die Herzen der Amerikaner im Sturm zu erobern.

Wie der Mirror berichtete, plant der "Angels"-Sänger eine Verfilmung seines Lebens. Es wird erwartet, dass Robbie in dem Biopic, das von seinem Aufstieg mit "Take That" und seiner erfolgreichen Solokarriere erzählt, als er selbst auftritt. "Ich habe keine Angst davor, mich mit menschlichen Eigenschaften zu zeigen, die manche als schurkisch ansehen würden. Hoffentlich wird die Geschichte erklären, wer, was und warum ich bin", verriet der Sänger bereits über sein kommendes Projekt.

In einem emotionalen Gespräch mit dem Regisseur Michael Gracey habe Robbie diesem bereits stundenlang sein Herz ausgeschüttet. Der Film werde immerhin auch Themen wie seine Drogen- und Alkoholsucht behandeln. Die Fans können also gespannt sein, was auf sie zukommt. "Für einen Narzissten ist es ein wunderbares Projekt, weil es ausschließlich um mich und mein Leben geht. Der Film zeigt die pikanten Momente, bevor ich mein Testosteron verloren habe", gestand der 48-Jährige lachend.

Getty Images Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange und Robbie Williams, 2010

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams, Instagram 2021

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams, Instagram 2020

