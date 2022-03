Alles aus und vorbei bei Max George (33) und seiner Freundin Stacey Giggs? Der Sänger und seine Liebste lernten sich vor vier Jahren kennen und lieben. Im Sommer 2020 verriet der The Wanted-Star in einem Interview, dass er sich vorstellen könnte, mit der 38-Jährigen später einmal Kinder zu haben. Doch wie nun bekannt wurde, sollen sich Max und Stacey getrennt haben.

Laut Medienberichten soll der 33-Jährige alle Fotos, auf denen er gemeinsam mit Stacey zu sehen ist, von seinem Social-Media-Profil gelöscht haben. Ausschlaggebend für die Trennung soll die Strictly Come Dancing-Tour gewesen sein, die er gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Katya Jones (32) angetreten war. Die Freunde des Musikers seien über das überraschende Liebes-Aus schockiert.

Ob der "Chasing the Sun"-Interpret mit der Tänzerin angebandelt hat, ist derzeit nicht bekannt. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Max in den vergangenen Wochen nur noch Schnappschüsse von der Tour mit seiner Band. The Wanted-Mitglied Tom Parker (33) stand ebenfalls bei den Konzerten mit auf der Bühne. Der Sänger kämpft zurzeit gegen seine Krebserkrankung an.

Anzeige

Instagram / maxgeorge Max George und Stacey Giggs

Anzeige

Getty Images Katya Jones und Max George

Anzeige

Instagram / maxgeorge Tom Parker und Max George

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de