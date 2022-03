Holly Scarfone möchte eins klarstellen! Im Februar dieses Jahres wurde erstmals darüber spekuliert, ob die Influencerin Kourtney Kardashians (42) Ex-Freund Scott Disick (38) datet. Eine Beziehung haben beide Seiten bisher noch nicht bestätigt. In der Öffentlichkeit zeigen sie sich aber regelmäßig zusammen. Was dabei auffällt: Die Beauty sieht Kylie Jenner (24) zum Verwechseln ähnlich. Doch genau dieser Vergleich geht Holly ziemlich auf den Keks!

Via TikTok stellte sie nun klar: Auf Kylie-Vergleiche kann sie verzichten! "Ich bin nicht Kylie", erklärte Holly. Eine Ähnlichkeit zwischen sich und der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin sehe sie zudem überhaupt nicht. "Sie ist unglaublich. Sie ist eine coole Frau. Aber letztendlich bin ich immer noch Holly. Ich bin ein eigenständiger Mensch", stellte die Bloggerin abschließend zu diesem Thema klar. Sie bewundere Kylie, aber mehr habe sie mit der Unternehmerin nicht zu schaffen. Zu den Liebesgerüchten um sich und Scott hielt sie sich zudem bedeckt.

"Mir ist schon klar, dass die Leute an meinem Liebesleben interessiert sind", offenbarte Holly auf der Social-Media-Plattform. Mehr wollte sie zu diesem Thema aber nicht sagen. Stattdessen endete sie den kurzen Clip mit den Worten: "Alles, was wirklich zählt, ist, dass ich am Leben bin, dass ich atme und dass ich hier bin."

