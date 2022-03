Ob es doch auf etwas Ernstes hinausläuft? Scott Disick (38) lässt seit der Trennung von Kourtney Kardashian (42) nichts anbrennen – vor allem junge Models in den Zwanzigern haben es dem gebürtigen New Yorker angetan. Nach Sofia Richie (23) und Hana Cross wurde der dreifache Vater zuletzt immer öfter mit Finger weg!-Bekanntheit Holly Scarfone gesichtet. Nun lieferten Scott und Holly selbst einen verdächtigen Hinweis auf ihre Beziehung.

Am Dienstag teilte Holly einen sexy Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account, der die Beauty in aufreizenden Dessous auf einem Balkon in Paris zeigt – während im Hintergrund der Eiffelturm leuchtet. Dass das Bild von Scott höchstpersönlich aufgenommen wurde, stellte der 38-Jährige vor einigen Tagen selbst in der Kommentarspalte ihres Beitrages klar. "Wo ist mein Bildnachweis", forderte Scott ganz frech, woraufhin Holly ihre Bildbeschreibung mit seinem Fotocredit abänderte. Die Beziehungsgerüchte um die beiden kurbeln sie damit ordentlich an!

Auch Scotts enges Verhältnis zu der bekannten Familie seiner Ex-Frau soll Holly, einer Quelle zufolge, überhaupt nichts ausmachen – im Gegenteil! "Holly liebt es, dass Scott so viel mit den Kardashians zusammen ist, weil sie selbst ein großer Fan von Kylie Jenner (24) ist", plauderte ein Insider diese Woche gegenüber New! Magazine aus. Einer Familienzusammenführung sollte demnach also nichts im Wege stehen.

Instagram / hollyscarfone Collage: "Finger weg!"-Darstellerin Holly Scarfone

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

Instagram / hollyscarfone Holly Scarfone, Influencerin

