Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) sind ein Paar. Das verrieten die beiden erst dieses Wochenende selbst in einem Interview. Zwar kennen sie sich schon seit 2016, gefunkt hat es aber erst Anfang des Jahres, als sie gemeinsam für die TV-Show "Club der guten Laune" gedreht haben. Promiflash sprach nun mit jemandem, der beim Entstehen dieser neuen Liebe live dabei war: Julian F. M. Stoeckel (35). Der verriet nun spannende Details über die Anfangsphase der Beziehung von Jenny und Marc.

"Ich habe mit ihnen ein gewisses Agreement, dass ich nicht alles verrate, aber ich finde es toll und sie sind wahnsinnig süß zusammen", stellte Julian bei seiner Pre-Geburtstagsparty in Berlin erst einmal gegenüber Promiflash klar. Dort hätten eigentlich auch seine Freunde Jenny und Marc dabei sein sollen, die beiden sagten aber kurzfristig ab. Von dem gemeinsamen TV-Dreh mit den Turteltauben erzählte der It-Boy: "In Thailand bin ich Zeuge von Szenen geworden, die unfassbar niedlich und entzückend waren. Es ist wahr und was ich mal sagen möchte und darf: Es ist keine PR-Geschichte."

Ob die Beziehung lange halten wird, konnte Julian nicht einschätzen. Er gab zu bedenken: "Am Anfang ist alles schön, man will den ganzen Tag Sex haben und du willst immer Freude und Spaß haben. Wenn es dann so ein bisschen abflaut und sich die Beziehung verändert, dann kommen sie zu den wirklich interessanten Themen." Er würde Jenny und Marc aber alles Glück der Welt wünschen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Julian F. M. Stoeckel bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"

Starpress Jenny Elvers und Marc Terenzi in Berlin

Getty Images Julian F. M. Stoeckel im Oktober 2018

